Janine Abbring heeft met Zomergasten 'leuk klusje voor de zomer'

Zelf deed Abbring in reactie via de VPRO haar best de traditioneel hoge verwachtingen rondom het interviewprogramma enigszins te temperen. ,,Mijn vriend is Zweeds en spreekt geen Nederlands. Hij heeft geen idee wat Zomergasten in ons land betekent. Mijn vriend zegt: 'Fijn dat je een leuk klusje voor de zomer hebt.' Dat relativeert lekker.''



Verder heeft ze zich voorgenomen de tv-kritieken en commentaren via de sociale media zo veel mogelijk te negeren. ,,Opmerkingen over mijn uiterlijk interesseren me sowieso helemaal niet. Ik zie mezelf ook niet als lekker wijf. Ik ben meer een inhoudelijke maker dan iemand voor het mooie plaatje.''



Abbring, op de radio presentatrice van natuurprogramma Vroege Vogels, deed deze winter op verzoek een screentest bij de VPRO. De omroep was op zoek naar een vervanger voor Thomas Erdbrink, die al na één seizoen weer opstapte als gastheer op de ideale televisieavond van een bekende landgenoot. Erdbrink kreeg afgelopen zomer kritiek omdat hij niet op de juiste momenten doorvroeg bij zijn gasten.