Jason Derulo eist ontslag piloot na vliegtuigincident

Jason arriveerde woensdagavond net te laat op de luchthaven van Miami voor zijn vlucht naar Los Angeles. Hij en zeven medewerkers hadden geen tijd meer om hun negentien stuks bagage in te checken, waarop een van de teamleden besloot een latere vlucht naar Los Angeles te pakken, mét alle bagage. Jason en de zes anderen stapten aan boord, maar net toen het vliegtuig de gate verliet werd de zanger gebeld. Zijn achtergebleven medewerker had te horen gekregen dat er 6000 dollar (ruim 5600 euro) extra betaald moest worden voor de bagage.



Daarop eiste Jason dat het vliegtuig terugkeerde naar de gate. Als gevolg daarvan kreeg de zanger het aan de stok met de piloot en de gezagvoerder van de vlucht. Volgens Jason had de piloot het meermaals via de intercom over de ontstane problemen, waarna de zanger en zijn gevolg werden uitgescholden door medepassagiers. Eenmaal terug bij de gate stonden vijftien agenten te wachten op Jason.



Onacceptabel

,,Natuurlijk is het beschamend", reageerde Jason tegenover TMZ. ,,Ik ben een publiek figuur." De zanger, die zegt jaarlijks miljoenen dollars uit te geven aan vluchten, eist dat er koppen rollen. ,,Die mensen horen niet bij American Airlines te werken, ze zouden helemaal geen baan moeten hebben." Jason vindt dat zeker de piloot ontslagen moet worden. ,,Wat hij heeft gedaan is onacceptabel. Zijn oproepen zouden gevechten aan boord kunnen hebben veroorzaken." Volgens de zanger getuigt het hele incident 'honderd procent zeker' van discriminatie. ,,Als ik niet bekend was geweest, had ik nu in een cel gezeten."



De agenten die Jason opwachtten bij de gate hebben een iets andere lezing, meldt People. Volgens de politie van Miami-Dade roken de zanger en zijn team bij het inchecken naar marihuana en waren ze agressief. Het gezelschap zou bovendien hebben geweigerd zich te identificeren. Er is geen aanklacht ingediend en de zaak is gesloten.