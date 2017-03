Javier Guzman verblijft op een 'detox-afdeling'

Het is geen geheim dat cabaretier Javier Guzman kampt met een drank- en drugsverslaving. Wanneer hij naar een drukke periode toegaat met een nieuwe show is dat altijd een risicomoment. Dat is ook de reden waarom hij nu net als voor zijn oudejaarsconference een veilige plek heeft opgezocht: een hotel bij het Brabantse Oirschot op een detox-afdeling.



Dat wil echter niet zeggen dat hij zich heeft laten opnemen, waarover er vandaag geruchten naar buiten kwamen. ,,Een detox-afdeling is gewoon een kamer dichtbij verzorgers", legt Floris uit. ,,Dat doen wij ieder jaar. Het is een gevaarlijke periode omdat er nogal veel stress bij komt kijken omdat de voorstelling af moet. Dan zoeken we een veilige plek op."



Het is dus niet zo dat Guzman een terugval heeft in een van zijn verslavingen. ,,Verslaafd ben je voor het leven. Berichten dat hij opgenomen is in een afkickkliniek zijn gewoon pertinente leugens. Gisteravond heeft hij gespeeld, vanavond speelt hij gewoon en dan zal hij in een kliniek zitten. Die berichten zijn zó goedkoop", zegt Guzmans manager gefrustreerd.