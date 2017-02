Jay Z als eerste rapper in Songwriters Hall of Fame

Songwriters Hall of Fame maakte gisteren de namen van de artiesten bekend die dit jaar een plek krijgen in de hal. ,,Hij heeft de manier waarop we naar muziek luisteren veranderd", zei Chic-gitarist Nile Rodgers, die de nieuwe namen mocht bekendmaken over de rapper. ,,Hij veranderde de manier waarop we plezier hebben".



Artiesten komen pas in aanmerking voor een plekje in het museum wanneer ze minstens twintig jaar hun eigen songteksten schrijven. Het is daarom niet verwonderlijk dat Jay Z geëerd wordt. In 1996 debuteerde hij met zijn album Reasonable Doubt.



Zelf reageerde de toekomstige vader van de tweeling die hij samen met Beyoncé verwacht via Twitter op het nieuws. ,,Trouwens, dit is een overwinning voor Amerika. Ik herinner me wanneer ze zeiden dat rap een rage was. En nu zijn we samen met een aantal van grootste schrijvers in de geschiedenis", aldus de rapper.