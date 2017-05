JayJay betrokken bij opstootje op terras

In een video is te zien hoe JayJay een onbekende man te lijf gaat en hem omver stoot. De twee duwen elkaar vervolgens totdat omstanders ingrijpen.



De rapper spreekt zelf van een storm in een glas water. ,,Een jongen was erg vervelend en maakte steeds niet voor herhaling vatbare opmerkingen, naar zowel mij persoonlijk als naar de andere mensen. Hierdoor ontstond een opstootje en dat was niet handig. Het is voor ons allebei iets waar we volgens mij absoluut niet trots op zijn.''



Boske zei in het radioprogramma Bij Igmar op zender SLAM! dat voor hem daarmee de zaak is afgedaan. ,,Hier moet het bij blijven. Laten we met z'n tweeën nog een keer een cola light drinken'', vroeg de ex-rugbyer live in de uitzending.