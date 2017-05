'Je kan veel van het huidige tv-aanbod zo wegflikkeren'

Kijk je in het weekend vooral professioneel tv vanwege de sport? ,,Helaas doe ik dat de hele week. Soms zou je het uit willen zetten. Maar dat werkt niet. Het neemt zo af en toe redelijk veel kijkplezier weg, omdat ik met mijn professionele oog zit te kijken en me afvraag hoe ik het zou aanpakken.” Waar kijk je samen met je vriendin naar? ,,Naar series als Klem met Barry Atsma, Adam en Eva en Penoza. We kunnen nu zoals alle andere fans bijna niet wachten tot het laatste seizoen van Penoza begint. Ik kijk bij voorkeur publieke omroep, want ik kan heel slecht tegen reclameonderbrekingen. Dat klinkt als een laf NPO-praatje, maar is het niet. Ik ben er echt helemaal uit als een serie steeds na een kwartier onderbroken wordt door reclame.” Heb je ook een guilty pleasure? ,,Ik denk dat mensen het misschien niet van mij verwachten, maar tot twee jaar geleden keek ik bijna alle talentenjachten. Als ik ‘niks aan de hand tv’ wil kijken dan kan ik zo twee uur voor de buis zitten. En als ik twee mensen briljant heb horen zingen, dan heb ik een leuke avond. Het was naast sport ook een van mijn jeugddromen om goed te kunnen zingen.”

Je kijkt die talentenjachten nu dus niet meer?

,,Nee, er is veel te veel van hetzelfde. Als de een afgelopen is, begint meteen de ander. Je had vroeger bij Idols en nog veel eerder bij de Soundmixshow, nog de illusie dat er ook echt een artiest uit voortkwam. Maar sinds een paar jaar draait het alleen maar om het televisieformat en effectbejag. De jury’s zijn belangrijker geworden dan de kandidaten.”



Wat vind je van het tv-aanbod?

,,Je kunt heel veel zo wegflikkeren. Als je op een gemiddelde avond langs de zenders zapt, is alles hetzelfde. Ik vind het echt verschrikkelijk dat zenders als ze het even niet meer weten een succesvol programma van een andere zender iets te letterlijk kopiëren. Dat zie je bij RTL4 dat een exacte kopie van ‘Ik vertrek’, heeft gemaakt. Dat heet ‘Helemaal het einde’. Dan denk ik: verzin iets zelf.”



Welke programmamaker heb je hoog zitten?

,,Sophie Hilbrand. Ze flikt het zelfs om nu heel persoonlijke programma’s te maken, zonder dat het voyeuristisch of ‘kijk mij eens’ wordt. Zij kan zelfs maken om in haar eigen huiskamer een heel serieus gesprek te voeren met haar even bekende vriend over haar burn-out. Het wordt bij Sophie nooit ongemakkelijk. Dat is een grote kwaliteit, want zelfs bij een top vakvrouw als Linda de Mol denk ik wel eens: zou je dit nou wel doen? Dat had ik laatst bij haar afslankfilmpjes.”



Welk programma zou je nog willen maken?

,,Ik zou graag eens een muziekprogramma maken. Bijvoorbeeld iets à la de DWDD spin-off ‘Saturday Night: De Ideale Muziekavond van...’, waarin ik samen met Hugo Borst te gast heb mogen zijn. Muziek is naast sport een enorme passie van me. Ik heb een kamer vol cd's en cd-singles. Ik struin ook in dit digitale tijdperk nog steeds rommelmarkten af op jacht naar aanwinsten.