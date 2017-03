Jennifer Aniston besteedde 1,4 miljoen euro aan uiterlijk

Hoe doet ze het toch? Dat is de vraag die velen zich waarschijnlijk stellen als ze de Amerikaanse actrice Jennifer Aniston (48) over de rode loper zien dwarrelen. Alsof de tijd geen vat op haar heeft. Het antwoord is nochtans eenvoudig: met flink wat hulpmiddeltjes. Daaraan zou ze de afgelopen 17 jaar maar liefst 1,4 miljoen euro uitgegeven hebben. En de critici ten spijt: het resultaat mag er zijn. Een overzicht van hoe ze ervoor zorgde dat ze er na al die jaren nog altijd zo geweldig uitziet.

Wenkbrauwen: 12.240 euro

Haar wenkbrauwen zijn haar dierbaar en daarom spendeert Aniston er 824 euro per jaar aan. Ze laat zich daarvoor onder handen nemen door de wenkbrauwgoeroe van Hollywood: Anastasia Soare. Die mag ook Victoria Beckham en de Kardashians tot haar cliënteel rekenen. Soare rekent minstens 70 euro per bezoekje en je gaat er makkelijk een keer per maand langs.

Neus: 23.000 euro

Jennifer Aniston bekende ooit dat de enige plastische chirurgie die ze liet uitvoeren twee operaties aan haar neus waren: eentje voor ze haar opwachting maakte op de set van Friends en eentje in 2008, na haar scheiding van Brad Pitt. Dokter Raj Kanodia nam de honneurs de tweede keer waar. Hij vraagt tussen de 8.000 en 11.500 euro voor een gemiddelde ingreep.

Volledig scherm Jennifer Aniston en Brad Pitt. © EPA

Gezicht: 117.000 euro

Een fris gezicht houden gaat niet vanzelf en Aniston heeft zowat elke behandeling geprobeerd die er is. Eerst smeerde ze crèmes met AHA's - alfa-hydroxizuren - die voor een zachte chemische scrub zorgden. Tegenwoordig zweert ze bij de CACI-laserbehandeling, een niet-chirurgische facelift die ongeveer 60 euro per behandeling kost en ze gebeurt een keer per maand. Daarnaast laat ze ook regelmatig een behandeling met microstroom uitvoeren om haar huid strakker te maken (100 euro per sessie per maand), een pijnlijke ultratherapie waarbij geluidsgolven de huid verstevigen van binnenuit (860 euro per sessie per zes maanden) en een laserbehandeling tegen rimpels en acne (290 euro per sessie, vier keer per jaar). Zeker een keer per jaar doet ze ook de 'rode lopergezichtsbehandeling' van de Tracie Martyn Spa, die 413 euro kost per sessie. Dat vult ze aan met nog wat occasionele behandelingen.

Make-up: 13.600 euro

De make-up van Aniston is bescheiden genoeg: een mascara en concealer van Chanel, een moisturiser met fond de teint van Laura Mercier en als ze een slechte dag heeft ook Armani Face Fabricfoundation. Verder houdt ze van de lippenbalsem van Hauschka en een compacte foundation van Chanel. Alles samen is dat goed voor 194 euro, gewoon om buiten te kunnen komen. De meeste vrouwen vullen hun voorraad vier keer per maand aan. Wat een jaarlijks gemiddelde geeft van 800 euro.

Volledig scherm Justin Theroux en Jennifer Aniston in 2013. © Getty Images

Nek: 7.140 euro

Eenmaal de 40 voorbij heeft de nek ook hulp nodig. Jennifer zweert bij Euko Fractional Neck Lift Concentrate, wat 420 euro kost voor een potje. Je kan er een jaar mee doen.

Haar: 136.000 euro

Haar lokken zijn haar trots en daarom investeert ze er ook stevig in. Jen is beste vrienden met kapper Chris McMillan en die neemt haar al onder handen sinds 1994. Hij was ook verantwoordelijk voor het veel gekopieerde 'Rachelkapsel' uit Friends. Hij leerde haar zijn lijn van haarproducten kennen en liet haar ook kennismaken met de vrij dure producten van Shu Uemura. Het is niet duidelijk welke producten ze vandaag gebruikt. Hoe het ook zij, McMillan rekent 516 euro per kapbeurt en Aniston gaat elke zes weken langs. Hij reist ook met haar mee als ze naar het buitenland moet en dat geeft wel wat extra kosten. De kleur van haar honingblonde haar is van de hand van Michael Canale. Die rekent 373 euro per sessie, een keer om de zes weken.

Volledig scherm Cast van 'Friends' in 2002 met Jennifer Aniston tweede van rechts. © EPA

Borsten: 5.740 euro

Er is veel over gespeculeerd: heeft ze aan haar borsten laten werken? Het is nooit officieel bevestigd, maar expert dokter Zara Harutyunyan is ervan overtuigd dat ze een mastopexie heeft ondergaan, waarbij de borsten opgetrokken en verstevigd worden. Kostprijs: ongeveer 5.740 euro.

Kleur: 37.128 euro

Ze is dol op een bruin kleurtje en al decennia een vaste klant in het Ibiza Tanning Salon in West Hollywood. Daar laat ze zich airbrushen voor 42 euro per sessie. Als ze elke week gaat, is dat goed voor een jaarlijks bedrag van 2.184 euro.

Benen en conditie: 742.560 euro

En dan komen we aan het duurdere werk. Jen is een fitnessfreak en daar geeft ze flink wat aan uit. Zes keer per week werkt ze zich thuis in het zweet en tijdens drie sessies daarvan is haar coach Mandy Ingber aanwezig. Zij vraagt 840 euro per week voor conditietraining, spierontwikkeling en stretching.

Dieet: 318.665 euro