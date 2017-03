Jennifer Hoffman stopt met Dokter Tinus

Toekomst Rad van Fortuin nog onzeker

12:25 Het is onduidelijk of SBS een opvolger voor André Hazes Jr gaat zoeken voor de presentatie van het Rad van Fortuin. De volkszanger stopt na het komende seizoen als host van het programma. De zender wil de kijkcijfers afwachten en daarna besluiten of ze doorgaan met de spelshow.