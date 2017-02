Jennifer Lopez houdt nog steeds van Drake

,,Ik hou van Drake. Hij is zo briljant, getalenteerd en geweldig", aldus de zangeres in gesprek met Ryan Seacrest. Toen de presentator aanhaalde dat ze met elkaar de studio in zijn gedoken en er wellicht wat 'vonken' waren overgesprongen, reageerde de zangeres met een lichtelijk zenuwachtig lachje. ,,Ja, absoluut. We hebben een mooie tijd samen gehad. Hij is geweldig. Ik voel zo veel liefde voor hem."



Vorige week werd duidelijk dat de relatie tussen Jennifer en Drake voorbij is. Volgens diverse Amerikaanse media was de liefde een beetje bekoeld geraakt vanwege hun drukke werkschema's. De zanger en zangeres zouden zo'n twee maanden samen zijn geweest.