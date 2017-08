Jeremy Clarkson gestopt met roken na 43 jaar: Ik ben kilo's afgevallen

Clarkson merkt nu al dat het stoppen zijn lichaam goed doet. ,,Ik ben zoveel tijd kwijt met het kauwen op nicotinekauwgum, dat ik geen tijd heb om te eten. Ik ben al kilo's afgevallen!", schrijft hij in zijn column in de Sunday Times.



Onlangs werd Clarkson medisch onderzocht om te kijken of hij alweer aan het werk zou kunnen. Volgens hem werd er helemaal niets gevonden dat het gevolg zou zijn van jarenlang zwaar roken. ,,Ik moest mijn longen leegblazen in een slang en daarna nog verder blazen, totdat ik voelde dat de haren op mijn hoofd in mijn schedel werden gezogen. Daarna moest ik een trap oplopen en de dokter stond perplex. Ik had 96 procent van de longcapaciteit die je zou verwachten van iemand van mijn leeftijd", schrijft hij.



De afkickverschijnselen vallen wel mee, vindt de presentator. ,,Ik heb maar drie mensen vermoord de afgelopen twee dagen. En een van hen was een Uber-taxichauffeur, dus die telt eigenlijk niet".