Jessica Villerius: Clinton zit niet achter die twee moorden

Jessica Villerius maakte met Deal met de Dood een vervolg op haar documentaire Code Rood: de Doodstraf, waarin we Clinton Young leerden kennen, die in de dodencel van Texas wacht op zijn executie. Eén vraag staat in de uitzending (morgen) centraal: kan hij het eigenlijk wel gedaan hebben?

Hoe ziet de case van Clinton Young eruit?

,,Zestien jaar geleden zijn er in Texas binnen 48 uur twee moorden gepleegd, honderden kilometers van elkaar. Bij de eerste moord zijn vier vrienden betrokken, onder wie Clinton, en bij de tweede moord twee van de vier. Alle vier geven een volstrekt andere verklaring over wat er is gebeurd. Clinton heeft de doodstraf gekregen omdat drie vrienden zeggen dat hij het heeft gedaan. Er is geen DNA-, forensisch- of ballistisch bewijs.”

Clinton (nu 34) heeft jou benaderd om naar zijn zaak te kijken.

,,Dat vroeg hij eigenlijk al meteen na ons eerste bezoek in 2013 tijdens de opnames van Code Rood. Later schreef hij mij een brief met zijn verzoek. ,,Je hoeft me niet te redden, ik wil eigenlijk alleen maar weten wat je van mijn zaak vindt”.”

Hij is zich ervan bewust van dat hij ten onrechte veroordeeld is.

,,Met die insteek ben ik zijn immense dossier gaan lezen. Na pagina twee had ik al door dat er veel niet klopte. Hij is veroordeeld op louter indirect bewijs. Ik kon het niet meer loslaten. Mijn gevoel voor onrecht wint het dan van de tijd die ik eigenlijk niet heb.”

Als kijker ga je echt door het proces van zou hij het gedaan hebben of niet?

,,Ik krijg er nog kippenvel van als ik er aan denk, maar ergens hoopte ik dat ik er gaandeweg achter zou komen dat hij het tóch gedaan had. Misschien is het niet zo sympathiek om te denken, maar het is wel comfortabeler. Zo heb ik ook het onderzoek gedaan. Dus niet om hem uit te sluiten, maar hem op die plek met zijn wapen te plaatsen. Daarop was hij immers veroordeeld.”



Wat gebeurde er met je toen je erachter kwam dat hij echt niet schuldig kon zijn?

,,Ik ben er dagen ziek van geweest. Slapeloze nachten, overgeven. Hoe kan het dat mensen dit elkaar bewust aandoen? Ik zal nooit weten wat er zich die 48 uur precies heeft afgespeeld. Ik ben er niet bij geweest. Ik heb alleen technisch en forensisch aangetoond dat hij het niet gedaan kon hebben.”

Een van de vrienden heeft het op een akkoordje gegooid met de Officier van Justitie en zit nu een straf uit van dertig jaar.

,,Dat is op zich helemaal geen misdaad en gebeurt veel in Amerika. In tachtig procent van de zaken proberen ze het met een deal af te doen, want het bespaart het OM een peperdure rechtszaak. Het is geen schande, mits je onder ede liegt dat je een deal hebt gesloten. Dan luistert de jury anders naar je verklaring. Clinton Young zegt dat daar de misdaad van de staat begint: ze hebben er allemaal heel bewust voor gekozen om onder ede te liegen.”

Clinton heeft een allesbehalve fijne jeugd gehad.

,,Zijn vader en stiefvader hebben hem mishandeld. Ik heb politiefoto’s gezien van hem als jonge jongen. Hij is helemaal bont en blauw. Clinton is er door zijn onveilige jeugd gevoeliger voor om in slechte situaties terecht te komen en met verkeerde vrienden op te trekken.”

Wil Clinton niet gewoon graag geaccepteerd worden?

,,Exact. Het viel helemaal op zijn plek toen ik zijn moeder vroeg waarom hij ondanks alles zijn vader bleef opzoeken, zei ze: ,,Hij wilde gewoon liefde van een mannelijk figuur.” Zijn moeder en zijn zussen zijn allemaal dol op hem, maar hij had geen mannelijk rolmodel. Misschien dacht hij toen hij bij de vriendengroep aansloot dat rolmodel te hebben gevonden. Daarom heeft hij misschien zijn vrienden niet verraden.”

Hoe vaak spreek je Clinton nu?

,,Ik mag hem maximaal één keer in de negentig dagen zien om vriendschap uit te sluiten. Ik weet dus nooit of dat de laatste keer is. Ik zie hem zeker niet iedere drie maanden, maar de laatste keer was een paar weken terug. Hij zit in een cel van twee bij drie en mag één keer per dag een uur luchten in een luchtkooi. Hij mag alleen kranten lezen en heeft een oud krakkemikkig radiootje met twee zenders. Hij krijgt overigens naar aanleiding van de eerste documentaire brieven uit Nederland van rechtenstudenten en mensen die contact met hem zoeken. Dat zijn voor hem de hoogtepunten van de dag.”



Clinton heeft de documentaire twee weken geleden gezien.

,,Hij is er blij mee, maar vond het ook heel moeilijk om er naar te kijken. Het is ook niet niks om het allemaal even in anderhalf uur voorbij te zien komen: de moorden, maar ook het verdriet van je familie die je niet even vast kunt houden. Clinton mag al sinds zijn veroordeling 16 jaar geleden letterlijk geen menselijk contact hebben. Daar zijn ze heel hard in.”

Is hij blij met jouw hulp?

,,Daar spreekt hij zich niet over uit, maar zijn familie wel. Die spreek ik momenteel zeer regelmatig. Nu ook omdat de documentaire wordt uitgezonden. Ze zijn ook nerveus, omdat nu iedereen dit verhaal krijgt te horen. Eindelijk, maar ook weer kwetsbaar.“



