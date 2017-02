Jett Rebel verdient een uitverkocht Ahoy

Was het dan een vlekkeloze avond? Nee, en dat had niets te maken met de matige opkomst. Jett Rebel (26) heeft er een grote hekel aan om in hokjes gestopt te worden. Waarom dan de eerste twee uur van het concert opdelen in vijf albums? Het maakte het onnodig voorspelbaar en in feite vluchtte hij op die manier voortdurend van het ene naar het andere hokje. Wat was de gedachte achter die irritante psychedelische effecten op de beeldschermen? Laat dat achterwege en de show wint alleen maar aan kracht. En dat Jett Rebel veelzijdig is, dat weten we. Daarvoor hoeft hij zich niet steeds te verkleden, ook dat leidt af.



Wie door deze overbodige ballast heen keek, zag drie uur lang(!) een artiest aan het werk met een ongekend potentieel. Aan hem en de muziek lag het niet. Zoals hij op zijn knieën met een stralende lach soleerde op Devious Child, Jett Rebel op zijn best. Een genot om naar te luisteren. Deze man heeft alleen zijn band, een geluidsinstallatie en een paar lampen nodig om ook een uitverkocht Ahoy zo in zijn zak te steken. En die kans verdient hij.