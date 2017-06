Jim Bakkum viert eenjarig bestaan Onze Jongens met blootfoto's

,,Ik heb zulke goede herinneringen aan deze avond", schrijft Bakkum bij een romantische foto waarop hij en GTST-soapie Barbara Sloesen elkaar bijna zoenen. ,,Niet alleen omdat we begonnen aan een onwijs leuk avontuur, maar ook omdat Barbara en ik zo ontzettend hebben gelachen tijdens deze scène. Ik zeg je, hoe romantisch het er misschien ook uiteindelijk is gaan uit zien, hoe moeilijk het ook was om het bloedserieus te doen. Het ijs zat óveral en we konden echt geen ijs meer zien daarna", blikt de afgetrainde hunk op het moment terug.



Volgens Bakkum is het niet meer dan logisch dat de succesvolle eerste draaiavond gegarandeerd voor een mooie draaiperiode zou zorgen. ,,Bijna 400.000 mensen hebben de film gezien en daar ben ik trots op. Mijn eerste vaderrol en de eerste rol waar ik 8 maanden lang keihard voor heb getraind met als kers op de taart, onze draaiperiode in Las Vegas. Mis iedereen!", aldus de trotse acteur.