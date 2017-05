Jim Broadbent: Bescheiden, maar altijd briljant

Voor regisseur Ritesh Batra kwam er maar één acteur in aanmerking voor de hoofdrol in zijn film The Sense of an Ending: Jim Broadbent. Niemand anders kon wat hem betreft de rol spelen van Tony Webster, een man op leeftijd die te maken krijgt met een geheim uit zijn verleden.



,,Jim staat bij elke regisseur op eerste plaats als er een subtiele rol voor een ouder personage te vergeven is,’’ zegt Batra die zelf de aandacht op zich vestigde met zijn Indiase liefdesdrama The Lunchbox (2013), een grote internationale filmhit. ,,Jim kan heel veel zeggen met weinig woorden. Elke rol geeft hij een bepaalde diepgang. Hij oogt zowel delicaat als nors. Bovendien heeft hij een aanstekelijk droog gevoel voor humor.’’



In het echt is Broadbent – typisch een acteur van wie je wel het gezicht kent, maar niet meteen de naam - een verlegen man die de van alle kanten toegezwaaide lof gelaten toehoort. Hij is geen acteur die graag in de schijnwerpers staat. ,,Dat past niet bij mijn karakter. Ik ben iemand die graag zijn kunstje doet en zich daarna graag terugtrekt in zijn schulp,’’ zegt Broadbent in Londen na de Britse première van The Sense of an Ending.