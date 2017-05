Jochem van Gelder: Ik had nog zoveel voor SBS kunnen betekenen

Vanaf zaterdag is Van Gelder te zien in het 24Kitchen-programma Zoete Spruiten. Voor SBS neemt hij nog enkele Homevideo’s voor zijn rekening, maar dan is de koek op. ,,Ik kreeg heel veel fijne reacties en steunbetuigingen van tv-makers toen bekend werd dat ik stopte. Zo weet ik in elk geval dat ik niet in gebreke ben gebleven. Ik deed altijd alles met hart en ziel.’’



In 2010 kwam het ook al tot een gevoelige scheiding met de NCRV, waar Van Gelder onder meer Willem Wever en Praatjesmakers presenteerde. Hij is van plan niet nog eens twee jaar zielig thuis gaan te zitten. ,,Ik ben ervan overtuigd dat ik binnen een half jaar weer ergens terugkeer. En dat is meer dan een onderbuikgevoel. Er zijn gesprekken met verschillende partijen die ergens toe gaan leiden. Het kriebelt. Ik heb het gevoel dat ik mijn beste programma nog moet maken.’’