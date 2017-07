John de Mol telt zes ton neer voor familiehuis in Eemnes

Mediatycoon John de Mol heeft zijn huizenbezit in het Gooi uitgebreid. De Mol kocht onlangs in Eemnes een twee-onder-een-kapwoning uit de jaren 30 met bijgebouw, dat gebruikt kan worden als gastverblijf.

Volgens Bekende Buren telde de 62-jarige De Mol, die met zijn partner Els in een villa in Blaricum woont, 639.600 euro voor het pand neer. De vraagprijs van het huis met bouwjaar 1936, dat ligt verscholen achter een beukenhaag, was 685.000 euro. Het stond ruim een halfjaar te koop.

In het zogenoemde familiehuis kan de mediamagnaat vele gasten kwijt, want de gebouwen tellen vijf slaapkamers. De ruime badkamer in de hoofdwoning is voorzien van een massage/ regendouche, dubbele wastafels, extra groot ligbad en toilet. In de fraai aangelegde tuin is het ook 's avonds goed toeven op de riante veranda met buitenkeuken, die is voorzien van een gasfornuis, oven, koelkast en open haard. Op het gazon is een trampoline ingegraven.

Vorige maand werd bekend dat Johns zoon Johnny ook naar het Gooi verkast. Hij liet op een landgoed in Blaricum een nieuwe villa bouwen. De familie De Mol is fan van het stukje landstreek in het zuidoosten van Noord-Holland; Linda de Mol woont in Huizen en Willeke Alberti, met wie John van 1976 tot 1980 getrouwd was, heeft een woning in Laren.