John Legend heeft kwartet belangrijkste prijzen bijna binnen

John mist alleen nog een Emmy, merkte ook zijn echtgenote Chrissy Teigen gisteren op. ,,John heeft een Tony gewonnen!!!'', jubelde het model op Twitter. ,,Hij heeft een GOT!''



De 38-jarige John kreeg zijn Tony voor het stuk Jitney, waarvan hij een van de producenten is. Twee jaar geleden won hij als een van de schrijvers van het nummer Glory bij de film Selma een Oscar. John heeft al tien Grammy's op zijn schoorsteenmantel staan, in 2006 sleepte hij de muziekprijs voor het eerst in de wacht.



Volgens Amerikaanse media is het niet ondenkbaar dat John ook een Emmy wint. De zanger was als producer al verbonden aan tv-producties als Sing It On en Underground.