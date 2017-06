John Legend moet weekje rust houden

Regisseur heeft geen spijt van opvallende Batman-tepels

20 juni Regisseur Joel Schumacher heeft geen spijt van de expliciete tepels die Batman had in de twee films die hij in de jaren negentig over de superheld maakte. Schumacher regisseerde de delen Batman Forever, met Val Kilmer, en Batman & Robin, waarin George Clooney de rol van de vleermuisman vertolkte.