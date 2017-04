John Legend vloekt erop los à la Gordon Ramsay

VideoGordon Ramsay en John Legend brachten het tv-publiek in Engeland gisteravond flink in verwarring. De grofgebekte kok was afgelopen week gastpresentator van de The Nightly Show en had op zijn laatste avond zanger John Legend over de vloer. Ze hintten op een bijzondere samenwerking en kropen achter de piano voor een duet in 'Ramsay-stijl' met flink wat grof taalgebruik en scheldwoorden.