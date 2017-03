John Mayer probeert nu met dating-app de liefde te vinden

Het is niet zo dat als je Tinder opstart bij een concert van Mayer dat je hem daarop tegenkomt. De Amerikaanse singer-songwriter heeft zich aangemeld op een exclusieve app. ,,Het is vooral chatten, hoor. We praten allemaal met dezelfde mensen. Er zijn heel weinig mensen die ook écht afspreken", laat hij weten.



Mayer staat bekend als vrouwenverslinder met beroemde exen als Jennifer Aniston, Taylor Swift en Katy Perry. Dat is echter verleden tijd volgens hem. Zijn hart ligt nog steeds bij Perry. Het nummer Still Feel Like Your Man gaat dan ook over haar. ,,Over wie moet het anders gaan. Zij is de enige met wie ik de afgelopen vijf, zes jaar iets heb gehad."