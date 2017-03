John Williams: Terecht dat slechtste chauffeur rijbewijs kwijtraakt

Gaat het niet wat ver?

,,Met een tank over iemands auto rijden is inderdaad best rigoureus, maar het bleek ook een uitstekende manier om te garanderen dat de kandidaten het programma serieus namen en echt hun best deden om beter te worden. Vooraf is duidelijk verteld wat de gevolgen kunnen zijn en iedereen ging er op camera mee akkoord. Het is een stok achter de deur en volgens mij heeft het zeer motiverend gewerkt."

Hoe gaat de finale er uitzien?

,,Het wordt het absolute examen. Ditmaal zitten de instructeurs niet naast de kandidaten, maar rijden ze achter hen aan door de stad. Ik kan er nog niet teveel over zeggen, behalve dat ik met ongeloof naar de beelden heb gekeken. Zelfs na drie seizoenen kan ik me er nog over verbazen dat er mensen zijn die zo beroerd rijden. Maar, eerlijk is eerlijk: alle chauffeurs hebben wel degelijk vooruitgang geboekt, al hebben sommigen echt nog een lange weg te gaan."

Wie is voor jou deze reeks de meest abominabele automobilist?

,,Dat vind ik heel lastig, omdat ze om zulke uiteenlopende redenen slecht rijden en ik bij geen van allen met een gerust gevoel in zou durven stappen. Wat me wel is bijgebleven dit seizoen zijn de beelden van Marsha toen ze de snelweg op moest en een paniekaanval kreeg. Vooraf wisten we niet echt hoe heftig haar rijangst was, tot ze begon te hyperventileren en bijna out dreigde te gaan."

Hoe kijk je terug op dit seizoen?

,,Ik denk dat het een sterke zet is geweest om in deze reeks meer de openbare weg op te gaan en in echte verkeerssituaties de proeven te doen. Vooraf hebben we lang gesproken over de vraag of dat nou wel zo verantwoordelijk en veilig was... Tot we beseften dat de bestuurders ook zonder ons programma al dagelijks aan het verkeer deelnemen! Daarnaast hebben we qua kijkcijfers een topseizoen gehad, zeker gezien de concurrentie. Het programma kan nog jaren mee."

En ben jij dan ook van de partij?

,,Reken maar. Ik zou zelfs nog meer met de kandidaten willen doen, dat ligt nu eenmaal in mijn aard als tv-maker. Ik ben geen presentator die vrijblijvende televisie wil maken. Het liefst zou ik volgend seizoen bijvoorbeeld samen met Tom Coronel kandidaten individueel begeleiden om de achterliggende oorzaak van hun slechte rijstijl te ontdekken. Uiteindelijk gaat het er toch om dat we mensen helpen en bewuster maken van hun rijgedrag."