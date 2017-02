Johnny de Mol doet als opaatje auditie in HGT

Hij is bijna onherkenbaar, maar het is hem toch echt: Johnny de Mol vermomd als oud mannetje. Dankzij zijn rimpels, grijze haar, baard en brilletje lijkt de RTL-presentator op een man die in ieder geval aardig op leeftijd is. Net echt, die make-over! ,,Hallo vrienden. Ik stuur liefde vanuit de toekomst", schrijft Johnny bij de foto.



Het kiekje was niet voor The Story of My Life, zoals al snel werd gesuggereerd maar voor Holland's Got Talent, meldt RTL Boulevard vanavond. Of de jury Johnny weet de herkennen en hem een volgende ronde gunt, is later dit jaar op televisie te zien.