Jon van Eerd viert jubileum met Harrie & Eva

Harrie & Eva speelt zich af in het paradijs, waar Harrie tussen de dartelende vlinders, kleurende bloemen en kabbelende watervalletjes er weer een kolossale chaos van maakt. Naast Van Eerd spelen Margo Dames, Mouna Goeman Borgesius, Karel Simons en Rosalie de Jong mee in de voorstelling.

,,Harrie blijft een bron van inspiratie", vertelt de acteur. ,,De ene keer is hij een arrogante herbergier, de volgende keer een domme boekhouder, dan weer een vaderlijke campingbaas. Harrie Vermeulen is een verzamelnaam voor allemaal verschillende typetjes die voor veel mensen herkenbaar zijn." Een alter ego wil Van Eerd zijn vaste personage niet noemen. ,,Natuurlijk neem je altijd iets van jezelf mee, ik zit als acteur vast aan mijn fysiek en mijn mimiek. Maar als ik één op één Harrie zou zijn, denk ik niet dat mijn relatie lang stand zouden houden. En ik zou vermoedelijk ook geen vrienden meer over hebben."

Fanschare

De locatie waar de nieuwe komedie zich afspeelt, is voor Van Eerd als hij gaat schrijven altijd het beginstation. ,,Het is vaak een plek die mensen direct herkennen en die veel ruimte biedt voor grappen en problemen", grinnikt hij. In het verleden waren stukken bijvoorbeeld gesitueerd in een beautykliniek, op een boot, op de camping of in een bonbonfabriek. ,,Het paradijs past prima in dat rijtje: het is een plek waar weinig andere mensen rondlopen, dus de personages zijn erg op elkaar aangewezen", legt Van Eerd uit. ,,Bovendien heeft het paradijs veel verschillende kanten: de bijbelse invulling met de slang en de vijgenbladen, maar óók een ideaalbeeld van een tropisch eiland midden in de Stille Oceaan."

De stukken rond Harrie Vermeulen hebben de afgelopen jaren een grote fanschare opgebouwd, die zich blijft verjongen. ,,In het begin kwam er toch vooral een ouder publiek naar de zalen", vertelt de bedenker. ,,Daar ben ik natuurlijk hartstikke blij mee, maar ik vind het leuk om te zien dat we nu ook steeds meer jonger publiek trekken. De avonturen rond Harrie spreken blijkbaar alle generaties aan." De grappen in de komedies zijn ook absurdistischer geworden de afgelopen jaren. ,,Het zijn geen kluchten in de traditionele zin des woords; het is moderne komedie met soms Monty Python-achtige elementen."