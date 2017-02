Jort Kelder verdrietig om stuk gelopen relaties

,,Ik ben natuurlijk een hopeloos geval van liefdesverdriet. Van eigenlijk niet meer met vrouwen kunnen zijn, omdat ik geen zin meer heb in breuken en in emotioneel gedoe", zegt Jort zaterdag in de Volkskrant. Zijn mislukte relaties doen hem nog altijd een beetje pijn. ,,Ik ben er verdrietig over. En ik ben er ook defaitistisch over. Maar het kan best zijn dat ik er over drie maanden anders over denk. Ik zit nu nog in een fase van onthechting. Een niemandsland."