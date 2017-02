Justin Bieber maakt Pinkpop toekomstbestendig

INTERVIEW Romy Monteiro bestelt altijd extra grote biefstukken

7:01 Wekelijks worden we bedolven onder de nieuwe films, boeken, muziek, dvd's en games. Tijd om het kaf van het koren te scheiden. Deze week doet zangeres Romy Monteiro aanbevelingen. Zij zingt in de musical The Bodyguard in het Beatrix Theater avond aan avond I Will Always Love You en andere hits van Whitney Houston en brengt nu ook het album A Tribute To Whitney uit.