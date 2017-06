Karakters GTST in levensgevaar bij seizoensafsluiter

Traditiegetrouw komen alle verhaallijnen in GTST vlak voor de zomer tot een hoogtepunt. Dit jaar is voor soapliefhebbers 7 juli een spannende avond, want dan is de laatste aflevering van dit seizoen te zien. De verhaallijn rond voormalig bajesklant Jos Uylenberg komt dan tot zijn climax. Rik en Bing proberen hem te ontmaskeren, maar - uiteraard - loopt dit dramatisch af.



Het belooft een bloedlinke avond voor veel Meerdijkers te worden. Zo belooft RTL nu al dat karakters Lucas en Felix voor hun leven moeten vechten. Ook Nina staat een akelige verrassing te wachten als zij denkt een romantische date te hebben met Bing.



Rik en Bing worden ondertussen wakker in het bos en realiseren zich dat er iets helemaal mis is gegaan. Iets wat verstrekkende gevolgen heeft voor veel van hun dorpsgenoten. Rechercheur Aysen probeert nog contact te zoeken met de twee, maar tevergeefs. Daarnaast blijft het raadsel openstaan voor wie er de kuil op de cliffhangerfoto wordt gegraven.