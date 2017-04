Kaskraker La La Land wordt een tv-serie

Scriptschrijver van de show is Jack Thorne, die samen met J.K. Rowling de musical Harry Potter And The Cursed Child schreef. Omdat muziek centraal zal staan in de serie, is Glen Ballard aangetrokken als één van de producenten. Glenn schreef onder meer mee aan Alanis Morissettes Jagged Little Pill en het nummer Man In The Mirror van Michael Jackson.