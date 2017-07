Kate Middleton draagt favoriete tiara Diana tijdens staatsbanket

De Britse koningin Mary kocht de Cambridge tiara in 1914. Sindsdien ging de kroon over van koningin Elizabeth naar prinses Diana. Na haar onverwachte overlijden in 1997 werd die in een kluis in het paleis bewaard totdat deze werd overgedragen aan Kate. De tiara werd ontworpen door een koninklijke juwelier op aanvraag van Mary. Diana gaf ooit te kennen dat het ding zo zwaar is dat het haar hoofdpijn bezorgde. Desondanks vond ze het zo bijzonder de tiara te dragen, dat ze deze als haar favoriet bestempelde.