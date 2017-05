Katy Perry haalt prank uit met museumbezoekers

De 32-jarige zangeres maakt zichzelf onderdeel van een moderne kunstexpositie in het Whitneymuseum in New York. Perry verstopt zich met haar lichaam onder een picknicktafel, alleen haar hoofd rustte op een bord met fruit. Vervolgens werden bezoekers naar de 'bijzondere expositie' gelokt.



In eerste instantie schrikt een aantal van de bezoekers. ,,What the fuck?", roept iemand uit. Maar sommigen denken Perry te herkennen. Ze krijgen de schrik van hun leven als het hoofd van de blondine plots beweegt en zelfs begint te praten. Dan weten meerdere mensen het zeker: het is Perry.



Perry bracht haar nieuwe single Bon Appétit uit op 28 april en de muziekvideo volgde op 12 mei. Daarin is te zien hoe de zangeres en haar lichaam als een gerecht wordt bereid.