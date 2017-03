Kendall Jenner scherpt beveiliging aan na inbraak

,,Kendall is echt overstuur over wat er is gebeurd", vertelt een bron aan People. ,,Ze had vandaag beveiligers over de vloer en ze denkt aan meer camera's door het huis.''



Het model vertrok woensdagmiddag uit haar woning in Hollywood en toen ze 's avonds thuiskwam en haar slaapkamer bezocht merkte ze dat haar juwelen waren gestolen ter waarde van 200.000 dollar (186.000 euro). De politie doet onderzoek naar de inbraak maar liet weten tot op heden nog geen verdachten in beeld te hebben.



De inbraak bij Jenner volgt vijf maanden na de roofoverval op haar halfzus Kim Kardashian in Parijs. Zij werd overvallen en vastgebonden in haar appartement terwijl de daders miljoenen dollars aan juwelen buit maakten, waaronder de trouwring van Kardashian met een geschatte waarde van 4 miljoen dollar (3,75 miljoen euro).