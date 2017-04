Kensington en Chef'Special grote winnaars 3FM Awards

Chef'Special kreeg een award voor het beste nummer (Amigo). Amigo was ook al de meest gedraaide track, waarvoor de Haarlemmers al de 3FM Schaal van Rigter kregen. Die namen zij vorige week al in ontvangst.



De 3FM Awards zijn de jaarlijkse muziekprijzen voor de beste Nederlandse acts en artiesten, gekozen door de luisteraars en volgers van NPO 3FM. De prijsuitreiking was vanavond het hoogtepunt van het 3FM Award Festival in TivoliVredenburg waar zo'n 5000 bezoekers optredens zagen van onder anderen Kensington, Chef'Special, De Staat, Jett Rebel, Broederliefde en Lucas Hamming.



Volgens Basyl de Groot, de zendermanager van 3FM, laten deze winnaars, zo zei hij, 'zien dat de zender staat voor de beste muziek die in Nederland gemaakt wordt'. ,,Ik ben er ontzettend trots op dat de acts die we ooit als 3FM Talent in het zonnetje hebben gezet de grote winnaars van de avond zijn. NPO 3FM is een springplank voor nieuw, Nederlands talent en dat wordt hier opnieuw beloond.