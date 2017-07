Kermit de Kikker is zijn stem kwijt

Whitmire was sinds 1990 te horen als Kermit, ook was hij de stem van Ernie in Sesamstraat. De 57-jarige poppenspeler nam het stokje over van The Muppets-bedenker Jim Henson, die in dat jaar onverwachts overleed. In 2004 stopte Whitmire al met Ernie om meer tijd te kunnen besteden aan zijn werk voor The Muppets.



De reden dat hij stopt als Kermit is nog onduidelijk. Zijn opvolger is wel bekend: Mike Vogel. De 37-jarige Amerikaan is al vanaf komende week te horen. Hij was eerder verantwoordelijk voor Constantin, Kermits criminele dubbelganger in de film Muppets Most Wanted uit 2014.



Beluister hier de ontwikkeling van de stem van Kermit de Kikker door de jaren heen.