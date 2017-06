Khloé Kardashian hoopt vurig op verloving en kinderen

,,Ze wil heel graag een baby'', zegt de insider over de 32-jarige Khloé. ,,Ze hoopt dat het er snel van komt." De realityster van Keeping Up With the Kardashians is erg positief over een toekomst met haar 26-jarige basketbalspeler. ,,Ze kijkt uit naar een verloving.''



Thompson heeft al een zes maanden oude zoon uit een vorige relatie. Tristan verliet zijn ex vorig jaar toen ze zwanger was en ging kort daarna een relatie aan met Khloé. ,,Khloé heeft al tijd doorgebracht met zijn baby. Ze vindt het erg aantrekkelijk om hem in zijn rol als liefdevolle vader te zien.''