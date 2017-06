Kiefer Sutherland: Jack Bauer, president en nu ook zanger

Zijn ouders scheidden toen Sutherland 4 jaar oud was. Moeder Shirley Douglas bracht hem groot. ,,In mijn jeugd speelde films een minder grote rol in mijn leven dan je misschien denkt. Ik besefte me hooguit vaag dat mijn vader Donald (M*A*S*H, Ordinary People, Don’t Look Now en meer recent The Hunger Games, red.) een beroemd acteur was.’’



,,Grappig, ik heb 3 broers die wél bij hem opgroeide, maar geen van hen wilde acteur worden. Mijn moeder zette me op vioolles toen ik 4 was en gitaarles toen ik 10 was. Tot uitgerekend ík erachter kwam dat ik toch meer aanleg had voor acteren. Muziek bleef wel belangrijk. Als ik me voorbereidde op een grote filmscène pakte ik altijd de gitaar om mezelf rustig te krijgen.’’



Sutherland, die Johnny Cash, Noel Haggard, Stevie Wonder en Al Green tot zijn muzikale voorbeelden rekent, overhandigde zijn countrysongs aan een producer met de vraag of hij er een geschikte artiest voor kon vinden. ,,Hij stelde voor dat ik het zelf moest doen, maar ik was zeer onzeker over mijn stem en was me bewust van het vooroordeel over zingende acteurs. Er waren wel wat drankjes in een bar voor nodig om me over te halen. Er brak een moment aan dat ik wist dat eventuele kritiek me geen pijn zou doen. Ik wilde gewoon mijn nummers delen met anderen.’’