Kiefer Sutherland zingt grommend als een oude buitenboordmotor

Hij zegt het misschien wel tien keer. Kiefer Sutherland (50) is óntzéttend dankbaar dat iedereen er vanavond is. ,,En dat om naar liedjes te luisteren die je nog nooit hebt gehoord'', lacht hij. Het tekent zijn relativeringsvermogen. Hij weet het: in de Amsterdamse Melkweg is er vrijwel niemand die een kaartje heeft gekocht vanwege Sutherlands muzikale prestaties.



Het echtpaar Don en Jacky Austin bijvoorbeeld. De twee komen uit de buurt van het Canadese Toronto en reizen deze weken door West-Europa. In hun Amsterdamse hotel troffen ze een foldertje met uitgaanstips. ,,We konden het bijna niet geloven. Kiefer Sutherland! Eén van onze favoriete acteurs. Zo maar op het podium. Dat zal wel uitverkocht zijn, dachten we nog.''



Dat valt erg mee. Met zo’n 500 man publiek is de zaal zaterdagavond maar halfvol geraakt. Een flink deel spreekt Engels. Dat komt goed uit, want Sutherland is een aangename causeur. Bij elke song heeft hij een persoonlijk verhaaltje als aankondiging. Leuk voor wie meer te weten wil komen over de jeugd of de muzikale helden van de beroemde acteur, die wereldfaam vergaarde in zijn rol als Jack Bauer in de hitserie 24 en ook in films als Stand By Me en A Few Good Men figureerde.