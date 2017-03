Kijkcijferexpert René van Dammen overleden

Van Dammen zat vorig jaar maart precies 40 jaar in het vak. Ter ere van dit jubileum werd een foyer in het NPO-gebouw op het Hilversumse Mediapark naar hem vernoemd. Hij analyseerde niet alleen decennialang de kijkcijfers voor de publieke omroep, tv-makers en programmaredacties, ook voor journalisten dook hij graag in de getallen. Hij werkte recent nog samen met het AD voor een kijkcijferanalyse van de tv-hit Boer Zoekt Vrouw.



Van Dammen analyseerde televisieprogramma's van minuut tot minuut, wist precies wanneer kijkers wegzapten, waar ze vandaan kwamen, of ze bier of wijn dronken en welke politieke voorkeur ze hadden. Tv-makers namen zijn onderzoeken altijd serieus. Van Dammen zag bijvoorbeeld dat zwaaien in programma's (zoals Blauw Bloed over het koningshuis) dodelijk was, omdat mensen dachten dat het afgelopen was. Halverwege een auto laten zien die wegrijdt, werd om dezelfde reden ook door Van Dammen afgeraden.