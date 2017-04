Kijkers laten ondernemende Roelvinkjes links liggen

Patricia Paay weigert deel trouwfeest te betalen: incassobureau ingeschakeld

12:17 Het Claus evenementencentrum in Hoofddorp heeft per direct een incassobureau ingeschakeld, omdat Patricia Paay (67) en haar man Robbert Hinfelaar weigeren een deel van de rekening van hun huwelijksfeest te betalen. ,,We begrijpen er niks van. Het echtpaar was na afloop van de party juist zeer tevreden'', aldus een woordvoerster van het zalencentrum.