Kille oma wordt een echt mens

Sigourney Weaver (67) wandelt stijlvol gekleed in een jadegroen pak het Londense hotel binnen. Ze vertelt openhartig over haar rol van grootmoeder in deze film; een moeder die haar kind zal begraven. Weaver: ,,Een kind verliezen is de grootste angst van iedere ouder. Wie zou z'n kind níet proberen te redden?'' Inleven was makkelijk, want zelf is ze moeder van een inmiddels 26-jarige dochter. Oma worden zit er overigens nog niet in: ,,Mijn dochter roept dat dát nog jaren niet gaat gebeuren.''



Vicepresident

De Amerikaanse actrice, wereldberoemd door haar rol als Ripley in de Alien-filmserie en haar veelal onafhankelijke personages, onthult een voorkeur te hebben voor films over families: ,,Families vormen het hart van een verhaal. Dus wanneer ik zo'n grootmoederrol krijg aangeboden, ben ik dankbaar. Dat komt niet vaak voor, want casting directors hebben het idee dat ik het best een keiharde carrièrevrouw kan spelen. Maar een moeder- of grootmoederfiguur is voor mij als acteur interessanter dan - ik noem maar wat - de rol van vice­president. En met al die 'Avatars' die binnenkort op de agenda staan, is zo'n kleine, intieme film een soort schat.'' Haar lengte van 1,80 meter is, zo vermoedt ze, een van de belangrijkste redenen dat ze voor bepaalde rollen gevraagd wordt.



Ook voor deze rol: ,,Ik moest in de basis een afschrikwekkend, heksachtig personage spelen. Iemand wier lange schaduw letterlijk en figuurlijk over een kind kan vallen.''



Diversiteit

In werkelijkheid blijkt de statige Amerikaanse uiterst vriendelijk - warm zelfs. Ze ziet de hardheid die ze uit kan stralen zelf als kracht. ,,Vrouwen zijn nu eenmaal krachtig en sterk. Toen ik begon met acteren, zag de wereld er heel anders uit. Inmiddels vinden we gelukkig dat vrouwen evenveel waard zijn als het gaat om fysiek werk, in overheidsposities en in het zakenleven. Ik denk dat elk goed verhaal over de werkelijkheid een bepaalde diversiteit moet tonen. En dat is inclusief vrouwen van álle leeftijden.''



In A Monster Calls maakt Conor, een jongen in de basisschoolleeftijd, loodzware tijden mee. Zijn moeder is doodziek en hij is de pispaal op school. Niemand spreekt met hem over wat er onherroepelijk te gebeuren staat. Conor, gespeeld door acteertalent Lewis MacDougall, bezweert zijn angsten daarom middels gesprekken met een gigantisch boommonster. De Spaanse regisseur Juan Bayona (El Orfanato) baseerde de gevoelige film over rouwverwerking voor kinderen op het gelijknamig boek van Patrick Ness.



Door zo'n heftig thema in fantasyvorm te gieten wordt een realiteit die amper behapbaar is, bespreekbaar gemaakt - juist voor kinderen. Om haar rol zo correct mogelijk te vertolken bezocht Weaver samen met Felicity Jones, die de doodzieke jonge moeder speelt, verschillende hospices. Weaver: ,,We spraken mensen in die akelige situatie en dachten na over hoe wij als personages zouden handelen. Mijn personage is immers de belangrijkste verzorger van haar dochter.''



Zelf heeft Weaver de nodige familieleden verloren, onder wie haar ouders. Hun laatste jaren maakte ze van dichtbij mee. ,,Ik was mantelzorger van allebei. Achteraf was het de meest waardevolle tijd die ik met hen doorbracht.'' Het thema van A Monster Calls gaat haar dan ook aan het hart: ,,Als kind, ouder of als vriend; we verliezen op zeker moment allemaal de mensen van wie we het meest houden.''