Kim en Kanye proberen via zelfhulpgoeroe angsten te overwinnen

Kim werd in oktober in Parijs overvallen en vastgebonden in haar hotelkamer. In recente afleveringen van Keeping Up With The Kardashians vertelde ze over de bewuste nacht, waarin ze naar eigen zeggen dacht dat ze verkracht of vermoord zou worden. Ze bleef uiteindelijk fysiek ongedeerd. Niet lang na de overval op zijn vrouw, stortte Kanye in en moest worden opgenomen in een ziekenhuis.