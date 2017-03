Kim Feenstra buitengesloten en nieuw haar voor Elise

Vader-zoonmoment André

André Hazes was vroeg op om zijn kleine Dré de fles te geven. Via Instagram deelt hij het lieflijke vader-zoonmoment. ,,Dit was om 06:30... Leuk man!", schrijft de kersverse papa bij het plaatje.

Lola en Miss Montreal

Sanne Hans, beter bekend als de 32-jarige Miss Montreal, heeft bijzonder gezelschap tijdens de repetitie van haar aankomende theatertour. Haar hond Lola is er namelijk bij en vermaakt de muzikanten met een heus opera-optreden.

Nieuwe coupe Elise Schaap

,,Happy New Hoofd", is wat Elise Schaap (34) bij de laatste foto schrijft die ze op Instagram deelt. De Familie Kruys-actrice heeft zichzelf met een nieuwe look verwend van topkapper Rob Peetoom.

Johnny de Mol deelt foto uit oude doos

Johnny de Mol (38) vond zichzelf nou niet bepaald een 'gangster' in zijn jongere jaren. De presentator deelt vandaag een fotootje van 16 jaar geleden, toen hij écht nog een 'broekie' was. ,,Hahaha Ik was zo níet Gangster... TBT TMF 2001!! #broekie #oldskool #echtnietstoer #binkie.''

Kim Feenstra voor gesloten deur