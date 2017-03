Kim Kardashian: Ik zat als een rat in de val

Jochem van Gelder hoopt op meer klussen bij zender SBS

15:19 Jochem van Gelder gaat binnenkort in gesprek met SBS6 in de hoop meer werk te krijgen. De presentator, die de afgelopen tien weken weer volop in the picture stond vanwege zijn deelname aan Wie is de mol?, is nu alleen op de zender te zien als gezicht van Lachen om Home Video's.