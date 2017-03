Kim-Lian faalt bij afleggen Ninja-parcours

,,Ik zit al zeven weken naar de deelnemers te kijken, die hier het uiterste uit zichzelf halen. Nu ga ik het gewoon doen", zegt een nerveuze Kim-Lian vlak voor haar poging. De video is geschoten door haar collega-presentator Dennis van der Geest. Het eerste gedeelte van het parcours gaat haar goed af, maar daarna mislukt de boel. ,,Shit, dit was niet helemaal de bedoeling'', concludeert de 36-jarige moeder van drie met een verzopen koppie.

Ninja Warrior is vanaf donderdag op SBS6 te zien. Het programma is al jaren een succes over de grens en nu voor het eerst in Nederland te zien. Deelnemers moeten als ware 'ninja's' een ingewikkeld hindernisparcours afleggen. Internationaal zijn nog slechts tien deelnemers er in geslaagd de baan volledig af te maken.