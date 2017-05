Kim-Lian: Ik dacht dat verzamelaars koekoek waren

Wilde je dit programma graag maken?

,,In de eerste instantie twijfelde ik een beetje. Ik verzamel zelf helemaal niets en ik begreep het gegeven ook niet zo. Ik had aanvankelijk zelfs een beetje een vooroordeel over verzamelaars. Dat ze een beetje koekoek zijn. Maar al snel dacht ik dat het juist leuk zou kunnen zijn om deze wereld te ontdekken. Nu ben ik helemaal om. Door het enthousiasme en de passie van de verzamelaars wil ik eigenlijk ook zelf iets gaan verzamelen.’’

Heb je zelf vroeger nooit iets verzameld?

,,In de jaren negentig wel flippo’s die je uit een zak chips moest trekken. Maar dat was een rage die weer voorbijging. Mijn kinderen verzamelen wel. Ze zijn helemaal weg van Pokémonkaarten.”

Begrijp je de verzamelkoorts nu beter?

,,Ja, omdat ik nu heb gezien hoeveel geluk en plezier het in hun leven brengt. Ik ben het hele land doorgereisd om ze te bezoeken en er zitten bizarre verzamelingen bij. Opvallend is dat het al jarenlang bijna het allerbelangrijkste in hun leven is. Ze zeggen zelfs sociale afspraken af omdat ze liever naar een verzamelbeurs of rommelmarkt gaan. Let wel: er zijn ruim 2 miljoen verzamelaars in Nederland.”

Stond je te kijken van bepaalde verzamelingen?

,,Een vrouw die al dertig jaar rouwadvertenties spaart. Ik vind dat nogal luguber en ongezellig. Die dame was het daar totaal niet mee eens en kan dat ook prachtig uitleggen: de dood hoort bij het leven. Juist die poëtische kant vindt zij mooi. Hoe de dood met dichterlijke regels wordt omschreven in de advertenties, maar ook hoe het op grafstenen staat. Ze heeft zelf haar eigen doodskist al in haar woonkamer staan en er een boekenkast van gemaakt.”

In aflevering 1 vertelt een man gepassioneerd over zijn verzameling balpennen.

,,Verzamelaars kunnen bevlogen vertellen over hun schatten. De man pakt een balpen uit zijn immense collectie en dan komt zo’n object tot leven als hij het verhaal erachter vertelt. Dan kun je bijna begrijpen dat dat voor hen het mooiste voorwerp in de wereld is. De mensen maken dit programma.”

In iedere aflevering zit ook een BN’er. Wie had de meest obscure verzameling?

,,Bobbi Eden, want zij verzamelt poppen, terwijl iedereen natuurlijk dildo’s verwacht. Maar dan hoor je dus zo’n volwassen vrouw vol liefde praten over haar verzameling Blythe poppen. Hoe ze die verzorgt, hun haren borstelt en schoentjes voor ze gaat kopen. Ze vertelt doorgaans niet aan haar partner wat zo’n pop kost: soms meer dan duizend euro. En Jack Spijkerman, toch best een serieuze man, verzamelt lego. Als er tijdens het bouwen een stukje lego valt, kruipt hij als een klein kind over de grond op zoek naar dat stukje. Want het moet compleet blijven.”