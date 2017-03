Kinderen worden gewassen in speciekuip in nieuwe 'Mijn man is klusser'

De elfde reeks Help, mijn man is klusser!, vanaf vanavond te zien op RTL 4, was voor John "bijzonder heftig". ,,We hebben veel eerste keren. Zo is het de eerste keer dat een stel uit elkaar gaat, uiteindelijk kwamen ze allebei tot de conclusie dat het beter was hier te stoppen. Uit elkaar om een verbouwing, hoe heftig is dat?" John baalt nog steeds van de breuk. ,,Ik ben bijna op m'n knieën gegaan, maar het is gewoon niet gelukt."



Ook de eerste aflevering is volgens John al heftig. ,,Dit stel heeft een huis in een dikke villawijk, maar woont al jaren met hun twee kinderen in een koude garage. De kinderen worden gewassen in een speciekuip, de wc wordt doorgespoeld met emmers. Ongelofelijk dat dit voorkomt."