Kinderombudsman uit kritiek op RTL-programma Ontvoerd

FTM baseert zich onder meer op een nota van ambtenaren die zich met het programma bezighielden. ,,Er zijn zorgen of de terugkeer zelf, of in ieder geval de manier waarop, wel altijd in het belang van het kind is", citeert FTM medewerkers van Veiligheid en Justitie. Dat departement werkte, net als Buitenlandse Zaken, samen met de programmamakers. RTL zegt niets te hebben geweten over de 'interne discussie tussen ambtenaren'.



Kinderombudsman Kalverboer zegt wel te begrijpen dat camera's 'zaken in beweging kunnen zetten', maar benadrukte het recht op privacy. ,,De kinderen die in de uitzendingen gezien worden, hebben hier niet om gevraagd.''



Van den Heuvel geraakte voor het programma, dat sinds 2012 te zien is, verschillende keren terecht in gevaarlijke situaties. Zo werd hij in Bosnië bedreigd door een man met granaten in zijn bezit.