Kitty Courbois was uiterst veelzijdig

Voorbeeld

Volgens Van Hove was ze ‘een ensemblespeler pur sang die de kunst verstond om als geen ander moeiteloos tussen het theater, televisie, radio en film te balanceren. Een voorbeeld voor velen na haar.’



Catharina Anna Petronella Antonia Courbois woonde tot haar 21ste in Nijmegen. Ze werkte aanvankelijk bij een reclamebureau en maakte vervolgens deel uit van het cabaretensemble van Ted de Braak. Daarna volgde ze de Toneelschool in Arnhem, waar ze in 1960 afstudeerde.



De carrière van Kitty Courbois was een loopbaan van grote veelzijdigheid, waarbij rollen binnen het serieuze (repertoire)toneel haar even gemakkelijk leken af te gaan als haar verschijning in lichtvoetige tv-series.



Voor het grote publiek was ze bovenal de actrice met de zware, kruimige stem met een bijna staccatoachtige dictie. Het woord ‘nors’ viel soms, maar in wezen was Courbois een opgeruimde persoonlijkheid met veel gevoel voor humor.



Haar manier van acteren was robuust en onontkoombaar. Haar Kniertje in Op hoop van zegen (1986) was een Knier. Geen meelijwekkende vissersvrouw, maar een dijk van wijf. Toch kon Courbois in zo’n rol prachtig met emoties spelen.