Koch zwaar teleurgesteld in verfilming van Het Diner

,,Het is geen film die ik mijn vrienden zou aanraden. Wie naar The Dinner gaat heeft gewoon een verloren avond,'' oordeelde de schrijver gisteren. De bezwaren van Koch hebben vooral te maken met het scenario. ,,Ik heb er zo objectief mogelijk naar gekeken. Er zitten veel te veel flashbacks in. Dat gebeurt ook in het boek, maar voor een film is echt te veel. Ook is al in de eerste scènes duidelijk dat een van de hoofdpersonen een psychopaat is, terwijl in mijn boek dat pas veel later wordt geopenbaard.''



Koch is wel te spreken over de rolbezetting. Vooral de rol van de Britse acteur Steve Coogan, die een van de vaders speelt, beviel hem. ,,Maar de film gaat opeens vooral over Amerikaans geweld. Zelfs de kinderen genieten ervan om een dakloze in brand te steken. De regisseur bracht het in verband met het Amerika van Trump, terwijl dit scenario ver voor zijn verkiezing is geschreven. Ik vind dat grote onzin.''



Recensies

The Dinner kreeg op het Berlijnse festival hoofdzakelijk negatieve recensies. Het meest kritisch was het Engelse dagblad The Guardian die de film als éen 'slepend melodrama' beoordeelde. Koch: ,,Die bespreking sprak mij het meeste aan.'' Na de wereldpremière van The Dinner vertrok Koch eerder uit Berlijn dan was voorzien. ,,Ik had geen zin in de afterparty om dan nog oog in oog met de makers geconfronteerd te worden. Ook heb ik een forum afgezegd,'' aldus Koch die gisteren al terug in Amsterdam was.



Wat de schrijver betreft blijft het bij drie verfilmingen van Het Diner. Eerder was er al een Nederlandse en een Italiaanse filmversie gemaakt. ,,Ik hoop dat ze nu eens kiezen voor een ander boek van mij. Er is al belangstelling voor een verfilming van Het Zomerhuis, maar er is nog niets concreets.''