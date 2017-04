Komiek Charlie Murphy (57) overleden

,,Wow.... Dit is gek. Het enige wat ik kan zeggen is rust in vrede. Niet alleen bedankt dat je mijn vriend was, maar ook dat je in mij geloofde toen ik nog een jonge komiek was. Ik ben een geluksvogel dat ik je heb mogen kennen en ik ben nog meer een geluksvogel dat ik heb kunnen zeggen dat ik een vriend was. Je zult worden gemist man. #RIPCharlieMurphy