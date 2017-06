Koningin Máxima op hakken langs machines

Máxima kreeg een draaiend bedrijf te zien, zegt eigenaar en directeur Toine Brock. ,,Tijdens het bezoek werken we gewoon door.'' Dat betekende dat de koningin een felgeel veiligheidshesje aan moest tijdens de rondleiding.



Tijdens het bezoek kreeg Máxima een filmpje te zien van een Giant-kniklader die paardenstallen schoonveegt. ,,Die moet zij kennen van de manege van haar drie dochters'', wist Brock al haast zeker.



De koningin overhandigde TOBROCO Machines vorig jaar mei de Koning Willem I Prijs in de categorie midden- en kleinbedrijf. De prijs is in het leven geroepen om bedrijven te belonen voor durf, daadkracht, duurzaamheid en doorzettingsvermogen. De prijs wordt uitgereikt door de Koning Willem I Stichting waarvan Máxima erevoorzitter is.



Boerenzoon Brock begon met het smeden van sierhekwerk in een lege varkensstal van zijn vader. De onstuimige groei die volgde zet nog altijd door. Tobroco gaat in thuisbasis Oisterwijk uitbreiden, maar er zijn ook al fabrieken in Hongarije en de Verenigde Staten.