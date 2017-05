Korte ontruiming in Cannes na bomalarm

'Dutch Giant' op zoek naar een grote filmrol in Cannes

8:25 Nederland schittert in de hoofdprogramma's van het festival van Cannes door afwezigheid dit jaar. Maar dat betekent niet dat er geen Nederlanders rondlopen op de boulevard op zoek naar een kans in een buitenlandse filmproductie. Sommigen vallen direct op, zoals Olivier Richters, met zijn 2 meter 18 de op een na langste Nederlander. De 27-jarige bodybuilder en ondernemer speelde bijrolletjes in Nederlandse producties en hoopt in Cannes contacten te leggen voor mogelijk een buitenlandse carrière.